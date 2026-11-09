"L’abbraccio del Filadelfia a capitan Ferrini. A 50 anni dalla morte il ricordo dei figli Amos e Cristiana. In tribuna mister Abate". L'edizione odierna del Corriere Torino dedica ampio spazio al toccante omaggio reso a Giorgio Ferrini nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, celebrazione andata in scena proprio nel tempio del Filadelfia. Il quotidiano racconta l'emozione della commemorazione che ha riunito la famiglia e il mondo granata intorno al Capitano dei capitani: "Mentre il cielo sopra il Fila si apriva al sole, circa 200 persone si sono ritrovate per la messa in suffragio celebrata da don Gian Luca Carreaga sui gradoni della tribuna, alla presenza della maglia numero 8 e delle vecchie glorie del 1976. Il Torino ha partecipato ufficialmente con mister Ignazio Abate, il direttore operativo Barile, il team manager Gazzi e Moretti. 'Vedere quanta gente lo ricordi dopo così tanto tempo ci tocca il cuore', hanno ringraziato i figli Amos e Cristiana prima del pranzo collettivo organizzato al club". In taglio alto si analizzano anche le note positive arrivate dal settore giovanile contro i pari età del Sassuolo: "Giovanili granata, Martellini assicura l'imbattibilità all'U16. Con il Sassuolo pari anche per l'U15. Entrambe le sfide si chiudono sul 2-2: la doppietta di Martellini preserva il cammino dell'Under 16 in piena corsa scudetto, mentre l'Under 15 si vede raggiungere in extremis al minuto 88 resistendo comunque in zona playoff".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.