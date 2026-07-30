Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino
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Tra le pagine del Corriere Torino si può trovare un focus sui due nuovi arrivi di casa Torino. Ieri il club granata ha annunciato ufficialmente Pietro Comuzzo e Eray Comert che si sono già allenati al Filadelfia. L'edizione torinese del giornale scrive: "Comuzzo è apparso subito in ottima condizione: «Ciao a tutti i tifosi del Toro. Sono felicissimo di essere qui — le prime parole del classe 2005 —, non vedo l’ora di iniziare. Vi aspettiamo allo stadio, sempre forza Toro!»". Un po' più indietro come forma Comert, che è appena rientrato dalle vacanze dopo il Mondiale giocato con la sua Svizzera. Due difensori che vanno ad aggiungere rispettivamente affidabilità ed esperienza al reparto arretrato granata, a parte proprio dal "Soldato": "A Firenze si è costruito in fretta la reputazione di difensore affidabile e feroce in trincea, tanto da meritarsi il soprannome di «Soldato»". - con il quotidiano che aggiunge - "Un centrale dalla mentalità old school, di quelli che fanno dell’uno contro uno la propria ragione di vita calcistica". Esperienza che invece verrà fornita dall'ex Valencia, arrivato a parametro zero: "Abate ieri lo ha testato come braccetto sinistro, ma Eray può agire anche a destra. Toccherà a lui guidare i compagni più giovani, mettendo al servizio del Toro il proprio bagaglio internazionale".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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