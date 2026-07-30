Tra le pagine del Corriere Torino si può trovare un focus sui due nuovi arrivi di casa Torino. Ieri il club granata ha annunciato ufficialmente Pietro Comuzzo e Eray Comert che si sono già allenati al Filadelfia. L'edizione torinese del giornale scrive: "Comuzzo è apparso subito in ottima con­di­zione: «Ciao a tutti i tifosi del Toro. Sono feli­cis­simo di essere qui — le prime parole del classe 2005 —, non vedo l’ora di ini­ziare. Vi aspet­tiamo allo sta­dio, sem­pre forza Toro!»". Un po' più indietro come forma Comert, che è appena rientrato dalle vacanze dopo il Mondiale giocato con la sua Svizzera. Due difensori che vanno ad aggiungere rispettivamente affidabilità ed esperienza al reparto arretrato granata, a parte proprio dal "Soldato": "A Firenze si è costruito in fretta la repu­ta­zione di difen­sore affi­da­bile e feroce in trin­cea, tanto da meri­tarsi il sopran­nome di «Sol­dato»". - con il quotidiano che aggiunge - "Un cen­trale dalla men­ta­lità old school, di quelli che fanno dell’uno con­tro uno la pro­pria ragione di vita cal­ci­stica". Esperienza che invece verrà fornita dall'ex Valencia, arrivato a parametro zero: "Abate ieri lo ha testato come brac­cetto sini­stro, ma Eray può agire anche a destra. Toc­cherà a lui gui­dare i com­pa­gni più gio­vani, met­tendo al ser­vi­zio del Toro il pro­prio baga­glio inter­na­zio­nale".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.