Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino

Federico Marchesi
pinzolo

La flop 5 del ritiro di Pinzolo (VIDEO)

Tra le pagine del Corriere Torino si può trovare un focus sui due nuovi arrivi di casa Torino. Ieri il club granata ha annunciato ufficialmente Pietro Comuzzo e Eray Comert che si sono già allenati al Filadelfia. L'edizione torinese del giornale scrive: "Comuzzo è apparso subito in ottima con­di­zione: «Ciao a tutti i tifosi del Toro. Sono feli­cis­simo di essere qui — le prime parole del classe 2005 —, non vedo l’ora di ini­ziare. Vi aspet­tiamo allo sta­dio, sem­pre forza Toro!»". Un po' più indietro come forma Comert, che è appena rientrato dalle vacanze dopo il Mondiale giocato con la sua Svizzera. Due difensori che vanno ad aggiungere rispettivamente affidabilità ed esperienza al reparto arretrato granata, a parte proprio dal "Soldato": "A Firenze si è costruito in fretta la repu­ta­zione di difen­sore affi­da­bile e feroce in trin­cea, tanto da meri­tarsi il sopran­nome di «Sol­dato»". - con il quotidiano che aggiunge - "Un cen­trale dalla men­ta­lità old school, di quelli che fanno dell’uno con­tro uno la pro­pria ragione di vita cal­ci­stica". Esperienza che invece verrà fornita dall'ex Valencia, arrivato a parametro zero: "Abate ieri lo ha testato come brac­cetto sini­stro, ma Eray può agire anche a destra. Toc­cherà a lui gui­dare i com­pa­gni più gio­vani, met­tendo al ser­vi­zio del Toro il pro­prio baga­glio inter­na­zio­nale".

Corriere Torino rassegna

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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