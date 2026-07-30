L'edizione odierna de La Stampa dedica un pezzo all'approdo di Eray Comert e Pietro Comuzzo al Torino. I due difensori sono stati ufficializzati nella giornata di ieri e sono a tutti gli effetti due nuovi giocatori del Toro. E un altro lo sta per diventare: "L'ultima novità è Kian Fitz-Jim, centrocampista di 23 anni acquistato dall'Ajax in poche ore" - con il giornale che aggiunge - "con una spesa inferiore rispetto alle prime cifre circolate: 2,5 milioni per il trasferimento a titolo definitivo e il 5 per cento riservato al club di Amsterdam in caso di futura rivendita". Nel frattempo i due nuovi acquisti si sono già allenati agli ordini di Abate, come scrive il quotidiano: "Intanto, Pietro Comuzzo e Eray Comert, le novità per il reparto difensivo, sono stati annunciati dal club e hanno già svolto il primo allenamento al Filadelfia".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.