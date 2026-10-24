Anche l'edizione odierna di Corriere Torino si apre inevitabilmente con la vittoria del Toro sul Monza per 3-2. Una vittoria che sfata il tabù delle tre vittorie consecutive, che mancavano in campionato da marzo 2019. "Il 3-2 rifilato al Monza con i gol di Fitz-Jim, Belghali e Vlasic vale almeno una notte al sesto posto e fa esplodere l’entusiasmo dei diciannovemila spettatori del Grande Torino". Ritrova il gol, dunque, Vlasic che insieme a Belghali, autore della perla del raddoppio, è il migliore in campo: voto 7,5 per entrambi. Prova positiva anche per Fitz-Jim: "Titolare dopo due panchine. Premia la fiducia di Abate: il suo primo gol italiano arriva dopo un affondo da bomber consumato". Ma il Toro non ha tempo per festeggiare perché martedì arriva il Como di Fabregas nel turno infrasettimanale in una sfida che almeno al momento sarà di alta classifica. "Il Toro - scrive Corriere Torino - si gode intanto la terza vittoria di fila e una classifica sempre più interessante".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Corriere Torino