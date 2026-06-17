L'edizione odierna del Corriere Torino apre con un focus su Nikola Vlasic, che staserà esordirà al Mondiale con la sua Croazia contro l'Inghilterra. Intanto da Torino Abate studia il suo numero 10 sia da mezzala che da trequartista. "Nikola Vlasic vuole chiudere nel modo migliore la stagione più bella da quando veste il granata. Stasera alle 22:00 dovrebbe partire dalla panchina. La concorrenza a centrocampo e sugli esterni è alta: oltre agli intoccabili Modric e Kovacic, ci sono Pasalic, Baturina e Sucic". Intanto a Torino Abaate studia il suo Toro e la collocazione per il croato: "Abate sta disegnando il nuovo Toro con Vlasic mezzala destra nel 3-5-2 o trequartista nel 3-4-2-1". Intanto, come si legge sul giornale, il croato ha rassicurato i tifosi granata: "Il meglio deve ancora venire, voglio ottenere dei risultati con il Toro, sarebbe fantastico fare qualcosa di grande. Il Toro è un grande club e sono onorato di avere la fascia quando Zapata non c'è".

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