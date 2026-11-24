"Ismajli ko: salterà almeno tre partite. Al Filadelfia la squadra di Abate è alle prese con gli infortuni. Belghali resta in dubbio". L'edizione odierna del Corriere Torino apre le notizie sulla prima squadra con il pesante responso degli esami strumentali per il difensore granata, fermato da una distrazione di basso grado all'adduttore della coscia sinistra e dalla frattura della mano destra per cui dovrebbe rendersi necessario un intervento chirurgico. Il quotidiano analizza le conseguenze dell'assenza dell'albanese — che salterà sicuramente gli impegni contro Lazio, Genoa e Inter — e le possibili mosse tattiche di Ignazio Abate: "Senza il suo riferimento centrale, cresciuto insieme ai braccetti Comuzzo e Coco, l'ipotesi più probabile è confermare la difesa a tre con Coco al centro, Comuzzo a destra e uno tra Cömert e Rodriguez sul centrosinistra; l'alternativa porta alla linea a quattro con Fortini o il recuperabile Belghali a destra e Patterson a sinistra". Spazio poi all'impresa della Primavera di Francesco Baldini, capace di battere 4-2 al Robaldo la terza forza del campionato Bologna e salire a quota 13 punti, a cinque lunghezze dalla zona playoff: "Dopo il doppio vantaggio firmato nel primo tempo da Banse e da Conzato (al nono centro in campionato dopo l'esordio con l'Italia Under 20) e la rimonta rossoblù firmata da Lo Monaco, i granata evitano la beffa nel finale con il rigore di Bonacina all'80' e il gran destro al volo di Falasca". In chiusura, una curiosità legata alla memoria storica del club: nell'asta Bolaffi dell'1 dicembre sarà battuta con una stima minima di 25 mila euro la maglia numero 3 indossata da Furiassi nell'amichevole contro il River Plate del 26 maggio 1949, tre settimane dopo la tragedia di Superga.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.