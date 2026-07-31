L'edizione odierna di Corriere Torino apre con l'arrivo di Kian Fitz Jim. Il centrocampista, classe 2003, in arrivo dall'Ajax per 2,5 milioni e una percentuale sulla futura rivendita: "Il centrocampista olandese ieri ha completato le visite mediche ed è pronto a firmare un contratto triennale con opzione per un’ulteriore stagione, fino al 2030". La firma dovrebbe arrivare oggi e l'olandese è pronto a prendersi le chiavi del centrocampo granata: "L’idea dell’allenatore è quella di affidare la regia a un giocatore tecnico, capace di cucire il gioco e dettare i tempi della manovra, affiancandogli un interprete più dinamico e verticale". Le qualità di Fitz-Jim sono chiare e ha già dimostrato il suo potenziale negli anni all'Ajax: "Più uomo di costruzione - conclude Corriere Torino - che di rottura, abbina tecnica, mobilità e intelligenza nelle letture, senza rinunciare agli inserimenti quando si aprono gli spazi".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Corriere Torino