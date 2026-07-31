Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
Il calciomercato del Torino dopo un mese (VIDEO)
L'edizione odierna di Corriere Torino apre con l'arrivo di Kian Fitz Jim. Il centrocampista, classe 2003, in arrivo dall'Ajax per 2,5 milioni e una percentuale sulla futura rivendita: "Il centrocampista olandese ieri ha completato le visite mediche ed è pronto a firmare un contratto triennale con opzione per un’ulteriore stagione, fino al 2030". La firma dovrebbe arrivare oggi e l'olandese è pronto a prendersi le chiavi del centrocampo granata: "L’idea dell’allenatore è quella di affidare la regia a un giocatore tecnico, capace di cucire il gioco e dettare i tempi della manovra, affiancandogli un interprete più dinamico e verticale". Le qualità di Fitz-Jim sono chiare e ha già dimostrato il suo potenziale negli anni all'Ajax: "Più uomo di costruzione - conclude Corriere Torino - che di rottura, abbina tecnica, mobilità e intelligenza nelle letture, senza rinunciare agli inserimenti quando si aprono gli spazi".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Corriere Torino
© RIPRODUZIONE RISERVATA