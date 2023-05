Corriere Torino: “La carica di Schuurs e Seck per il finale di stagione”

L'edizione odierna della versione torinese del Corriere della Sera riporta le parole di Demba Seck e Perr Schuurs. I due calciatori del Torino sono stati i protagonisti di un evento organizzato dal club presso il JD Store del Settimo Cielo Retail Park. Il difensore olandese, dopo un infortunio che gli ha fatto saltare la partita col Monza e che gli ha permesso di giocare solo gli ultimi minuti della trasferta a Verona, è pronto a riprendere in mano la retroguardia granata: "Sono tre partite fondamentali sia per il Toro che per me. Al futuro penserò dopo. So che il CT dell'Olanda Koeman ha parlato con la società ma in Nazionale ci sono tanti altri difensori importanti. Ora il focus è su queste ultime partite". L'attaccante senegalese ha invece elogiato il suo allenatore: "Juric mi ha insegnato tantissime cose. Ora sono un calciatore molto più maturo. Mi manca il primo gol ma non deve diventare un'ossessione".