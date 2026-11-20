"Domani (20.45) al Maradona i granata sono attesi dalla sfida con il Napoli. Abate: "Mi aspetto voglia di rivalsa e un passo in avanti. Serve una gara spavalda". L'edizione odierna del Corriere Torino analizza le parole pronunciate in conferenza stampa dal tecnico granata alla vigilia del delicato confronto in terra campana contro il suo ex allenatore al Milan Massimiliano Allegri. Il quotidiano riporta le riflessioni dell'allenatore sul percorso di crescita della squadra, la replica al ds Petrachi e il siparietto sull'attesissimo videogioco GTA 6: "'Non penso sia una questione di coraggio, credo che il direttore si riferisse soprattutto alla continuità nei 90 minuti', ha chiarito Abate, scherzando poi sul rischio di notti insonni dei calciatori davanti alla PlayStation: 'Nessun permesso speciale, se qualcuno arriva con le occhiaie me ne accorgo subito'. Elogi speciali per Pietro Pellegri, pronto a tornare in campo trenta mesi dopo l'ultima apparizione in granata: 'È un ragazzo sensibile, ha sofferto molto. Spero che la ruota giri a suo favore'". Infine, un focus sulle scelte di formazione dopo aver ritrovato al Filadelfia sia Belghali sia Vlasic oltre al recuperato Fortini: "Davanti a Perri confermato il terzetto Coco-Ismajli-Comuzzo con Rodriguez in panchina. Sulle fasce agiranno Belghali e Cacciamani, mentre in regia tornerà finalmente Mandragora affiancato da Casadei e Bragança (in vantaggio su Vlasic e Gineitis). Davanti spazio alla coppia Adams-Simeone, con il Cholito a caccia del gol dell'ex".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.