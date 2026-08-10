L'edizione odierna di Corriere Torino si concentra sull'importanza di Vlasic. Il numero dieci granata, contro l'Avellino, ha dimostrato sul campo di essere già in forma nonostante il rientro tardivo a causa del Mondiale. "Abate ha subito schierato il numero dieci dal primo minuto nel test inglese di Burnley, concedendogli un tempo sulla trequarti. Quindi una mezzora in mezzo al campo nell’amichevole contro il Vado e addirittura 79’ ad Avellino". Proprio in quest'ultima, con la fascia al braccio, ha sbloccato il match con una sassata all'incrocio dei pali. "Il croato, dopo l’ottimo rendimento della passata stagione, sarà uno dei punti fermi del nuovo Toro targato Ignazio Abate". Oltre a Vlasic, si è distinto allo stesso tempo anche Comuzzo. Il neo acquisto ha saputo garantire solidità e attenzione in difesa sul centrodestra nelle prime uscite stagionali. Il Toro riparte dunque da loro due e nel mentre si avvicina la prima gara ufficiale: "Sabato sera all’olimpico-grande Torino arriverà la Carrarese per i trentaduesimi di Coppa Italia".

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