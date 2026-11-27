"Coco, lo scudiero di Abate torna al centro della difesa. Domani la Lazio: cena di squadra per fare gruppo. Ismajli salterà almeno tre partite, al suo posto dovrebbe giocare Cömert". L'edizione odierna del Corriere Torino apre le notizie dedicate ai granata analizzando le mosse tattiche di Ignazio Abate per ridisegnare il pacchetto arretrato in vista della delicata sfida casalinga di domani contro la capolista Lazio. Il quotidiano mette in evidenza la centralità dell'equatoguineano — giocatore più impiegato in questa prima parte di stagione e sempre schierato nell'undici titolare, sostituito soltanto a Firenze per un acciacco — destinato a riprendersi il ruolo di perno centrale al posto dell'infortunato Ismajli: "Nelle ultime sei gare Abate aveva trovato equilibrio con il terzetto composto dall'albanese al centro e Coco e Comuzzo ai suoi fianchi, soluzione che permetteva di trasformare il 3-5-2 in 4-4-2. Ora l'ex Las Palmas è pronto a traslocare nuovamente in mezzo sfruttando la sua velocità in campo aperto e la capacità di difendere a cinquanta metri dalla porta". In chiusura, riflettori puntati sul completamento del reparto e sul clima di compattezza costruito dallo spogliatoio alla vigilia del match dell'Olimpico Grande Torino: "Al fianco di Coco agirà l'altra certezza Comuzzo, secondo solo all'equatoguineano per minutaggio. Per la terza maglia la pista principale porta a Cömert — già subentrato a Napoli sul centrodestra dopo lo stop di Ismajli — con l'alternativa mancina Rodriguez sullo sfondo e Belghali ancora impegnato in un lavoro personalizzato. Intanto la squadra ha scelto di fare gruppo anche fuori dal campo, ritrovandosi ieri sera per una cena piemontese alla trattoria Fratelli Bravo di corso Moncalieri".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.