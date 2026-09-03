L'edizione odierna di Corriere Torino analizza gli ultimi due innesti, nonché due ritorni, per la rosa di Abate. Il primo già ufficiale e arrivato ieri al Filadelfia è quello di Rolando Mandragora, mentre il secondo, Ricardo Rodriguez, è a Torino per svolgere le visite mediche. Dopo il Monza Abate si era soffermato sull'identità del Toro e sulle difficoltà in fase difensiva: "La prima risposta è attesa sul piano tattico. L’arrivo di Mandragora e Bragança, due centrocampisti complementari che possono spingere Abate a rispolverare il 3-5-2 già visto a Sassuolo". Mandragora al suo arrivo si è detto soddisfatto della scelta: "Sono contento di essere di nuovo qui, dove sono stato benissimo. Avevo lasciato qualcosa in sospeso". Rodriguez, invece, come sottolinea anche Corriere Torino, è chiamato a dare personalità ed esperienza ad un reparto arretrato che nelle prime due giornate e in Coppa Italia ha mostrato diverse lacune.

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