L'edizione odierna di Corriere Torino si concentra sulla posizione in campo di Kian Fitz-Jim. L'olandese nelle prime uscite ha agito da regista, ma con l'arrivo di Mandragora il suo ruolo potrebbe spostarsi in avanti. Già a Firenze domani alle 15, Abate potrebbe schierare il nuovo numero 8 in cabina di regia, con Fitz-Jim da mezzala, ruolo che lo stesso tecnico granata ha indicato come più adatto per lui. "Rolando - sottolinea Corriere Torino - porta sostanza ed equilibrio alla mediana, ha un buon tiro dalla distanza e soprattutto una caratteristica che all’allenatore campano piace molto: si fa sentire". Fitz-Jim può così liberarsi e svolgere quello che meglio gli è riuscito nelle prime due giornate: "10 possessi recuperati, più di ogni altro granata; 50 passaggi nella metà campo avversaria, 4 occasioni create e 6 dribbling completati su altrettanti tentati".

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