Corriere Torino: "Mandragora punta al ritorno"

"Abate aspetta rin­forzi dall’infer­me­ria, soprat­tutto sulle fasce, e nuove rispo­ste da Casa­dei" questo si legge sulle pagine del Corriere Torino che commenta la situazione nell'infermeria granata: "I gra­nata hanno perso un bel carico di espe­rienza e per­so­na­lità con gli stop di due lea­der come Rodri­guez e Man­dra­gora, che stanno smal­tendo i pro­blemi musco­lari ai fles­sori della coscia sini­stra. Ma è sulle cor­sie esterne che la situa­zione si è fatta più com­pli­cata: al lun­go­de­gente For­tini, fermo per pubal­gia, si è aggiunto Cac­cia­mani, vit­tima di una sub­lus­sa­zione alla spalla sini­stra". Mandragora è tra i giocatori che stanno cercando di tornare il prima possibile. C'è bisogno di lui.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.