Corriere Torino: "Mandragora punta al ritorno"

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"Abate aspetta rinforzi dall’infermeria, soprattutto sulle fasce, e nuove risposte da Casadei" questo si legge sulle pagine del Corriere Torino che commenta la situazione nell'infermeria granata: "I granata hanno perso un bel carico di esperienza e personalità con gli stop di due leader come Rodriguez e Mandragora, che stanno smaltendo i problemi muscolari ai flessori della coscia sinistra. Ma è sulle corsie esterne che la situazione si è fatta più complicata: al lungodegente Fortini, fermo per pubalgia, si è aggiunto Cacciamani, vittima di una sublussazione alla spalla sinistra". Mandragora è tra i giocatori che stanno cercando di tornare il prima possibile. C'è bisogno di lui.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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