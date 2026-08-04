"Cross dalla sinistra di Njie e zampata vincente di Dembèlè". Così apre l'edizione odierna di Corriere Torino in riferimento all'azione del gol vittoria nell'amichevole contro il Burnley. L'asse Njie-Dembelé, il primo assistman, il secondo marcatore, è la conferma della capacità del vivaio del Toro di sfornare giocatori che possono ritagliarsi uno spazio in prima squadra: "Il giovane svedese, 21 anni compiuti a maggio, ha ben figurato sulla sinistra con strappi in velocità e dribbling. Il classe 2005 ha ben figurato sulla trequarti, disputando un buon primo tempo in un reparto dove la concorrenza è tanta e di livello". Per lui 45 minuti dove ha anche mostrato una bella intesa con Cacciamani sulla sinistra ed è stato più volte in grado di saltare un giocatore del calibro di Kyle Walker. Njie è solo uno dei tanti che negli ultimi anni ha avuto spazio in prima squadra. Dall'esordio nel 2024 " lo svedese - conclude Corriere Torino - ha saputo ritagliarsi 35 presenze, impreziosite da 2 gol, con il Toro dei grandi".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Corriere Torino