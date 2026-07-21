"Ho fatto il mio esor­dio in Serie A pro­prio con­tro il Torino, una gior­nata che non scor­derò mai. Que­sta squa­dra era nel mio destino" queste sono state le dichiarazioni pronunciate a Pinzolo da Gaetano Oristanio nella giornata di ieri e riportate sul Corriere Torino. Il trequartista è il primo acquisto estivo messo a segno da Petrachi - che attualmente si sta muovendo per portate in rosa un estremo difensore - e ha già scelto il suo numero di maglia, niente meno che l'11 di Pulici: "Nes­sun para­gone, ci man­che­rebbe. Mi piace l’11, l’ho avuto a Vene­zia ed era libero. Tutto qui".

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