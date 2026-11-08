"Toro, è un pari amaro. Abate: "Dopo il gol ci siamo abbassati. Io non credo alla sfortuna, siamo noi che dobbiamo fare qualcosa in più". L'edizione odierna de Corriere Torino fa il punto sull'amaro pareggio casalingo dei granata contro i salentini prima della sosta per le nazionali. Il quotidiano analizza la rabbia di mister Ignazio Abate e le sue riflessioni sulla gestione del match: ""È stata una partita sporca e sono arrabbiato per non averla vinta — ammette il tecnico granata —. Dopo il vantaggio ci siamo abbassati troppo frettolosamente, potevamo alzare il baricentro. Non credo alla sfortuna: quando non si vince è perché manca sempre qualcosa". All'ora di gioco il Toro si era portato avanti grazie alla deviazione di Gaspar sul tiro di Simeone, per poi subire il pareggio al 73' sulla sfortunata deviazione di Bragança. Nel finale non sono bastate le occasioni sprecate da Aboukhlal e Adams, fermato dal palo". Abate ha spiegato anche le scelte di turnover (Kulenovic titolare, Adams in panchina), guardando con fiducia al futuro: "Non posso far giocare sempre gli stessi, in attacco eravamo calati fisicamente". Giovanni Simeone, invece, nel post partita ha analizzato il match promuovendo la crescita della squadra: "Il bilancio si fa alla fine, ma siamo migliorati tantissimo rispetto all'altra sosta".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de Corriere Torino.