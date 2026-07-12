"L'allenamento al Fila e il jolly Casadei". L’edizione odierna del Corriere Torino, dorso locale del Corriere della Sera, si apre con la novità di giornata ovvero l'allenamento a porte aperte allo stadio Filadelfia. Nella giornata di oggi alle 9.45 i tifosi potranno assistere all'allenamento della squadra di Ignazio Abate: "Il nuovo Toro di Abate prende forma. Questa mattina ci sarà l'ultima sgambata prima del ritiro di Pinzolo. La squadra riabbraccerà i tifosi". Dopo le parole nella conferenza di presentazione, Abate è pronto a ridisegnare un nuovo ruolo per Cesare Casadei: "Il centrocampista romagnolo è destinato a spostarsi qualche metro più avanti nel possibile 3-4-2-1 del tecnico campano. Da mezzala a trequartista".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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