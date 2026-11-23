"Le parate di Perri spazzano via tutti i dubbi. A Napoli il brasiliano, che ha esordito con la Seleçao, è stato il migliore in campo". L'edizione odierna del Corriere Torino celebra la definitiva consacrazione tra i pali dell'estremo difensore granata, protagonista al Maradona della sua miglior prestazione da quando indossa la maglia del Toro nonostante il ko di misura contro gli azzurri. Il quotidiano ripercorre la settimana speciale vissuta dal portiere, culminata con il debutto in nazionale maggiore sotto la guida di Carlo Ancelotti nel 7-0 contro Singapore dopo un anno e mezzo d'assenza dal giro della selezione verdeoro: "Nove interventi, almeno un paio prodigiosi su Hojlund e Lang, hanno certificato i netti progressi di Lucas Perri dopo le incertezze del primo mese torinese. 'Ha sempre lavorato a testa bassa con umiltà e adesso raccoglie i frutti', lo ha elogiato Abate, mentre il brasiliano guarda già avanti: 'L'unica risposta passa dal lavoro e dalla fiducia in se stessi. Dispiace non essere tornati da Napoli con dei punti, ma continuiamo a credere in noi stessi'". In chiusura, riflettori puntati sull'infermeria in vista della delicatissima sfida interna di sabato alle 18 contro la capolista Lazio: "Abate rischia di dover rinunciare sia a Ismajli sia a Belghali. Il difensore albanese si sottoporrà oggi ad ulteriori accertamenti: se la sospetta frattura a un dito della mano è gestibile con un tutore, preoccupa maggiormente il risentimento agli adduttori della coscia sinistra. Resta in forte dubbio anche Belghali, già sottoposto ai primi esami per l'infiammazione al ginocchio che lo aveva frenato anche durante la sosta con l'Algeria".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.