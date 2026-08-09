Corriere Torino: "Super Mascardi, ora la Coppa Italia"

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Avellino-Torino 2-4 d.c.r., il postpartita: "Gara pre-campionato ma già intensa" (VIDEO)
"Nonostante il caldo e i carichi di lavoro, i ritmi sono alti, il gioco piacevole e i capovolgimenti di fronte non mancano. Simeone si vede poco e Nella ripresa la squadra di Abate cerca subito di approfittare del black out iniziale biancoverde prima con una conclusione a giro di Cacciamani, sfera sopra la traversa, e dalla distanza di Ilkhan (entrato al posto di Luongo)" così il Corriere Torino commenta la vittoria del Torino al Memorial Sandro Criscitiello contro l'Avellino. Il lavoro da fare è ancora molto, ma si è messo in luce Mascardi, portiere arrivato in estate capace di parare tre rigori su quattro: "Grande soddisfazione aver parato tre rigori, ora ci prepariamo per la Coppa Italia" ha dichiarato l'estremo difensore al termine della gara.
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