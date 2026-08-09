Corriere Torino: "Super Mascardi, ora la Coppa Italia"

"Nono­stante il caldo e i cari­chi di lavoro, i ritmi sono alti, il gioco pia­ce­vole e i capo­vol­gi­menti di fronte non man­cano. Simeone si vede poco e Nella ripresa la squa­dra di Abate cerca subito di appro­fit­tare del black out ini­ziale bian­co­verde prima con una con­clu­sione a giro di Cac­cia­mani, sfera sopra la tra­versa, e dalla distanza di Ilkhan (entrato al posto di Luongo)" così il Corriere Torino commenta la vittoria del Torino al Memorial Sandro Criscitiello contro l'Avellino. Il lavoro da fare è ancora molto, ma si è messo in luce Mascardi, portiere arrivato in estate capace di parare tre rigori su quattro: "Grande sod­di­sfa­zione aver parato tre rigori, ora ci pre­pa­riamo per la Coppa Ita­lia" ha dichiarato l'estremo difensore al termine della gara.

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.