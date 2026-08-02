Mentre tutti gli occhi saranno puntati sulla difesa e i suoi nuovi volti Abate cerchercherà anche le risposte dal suo centrocampo: “Occhi pun­tati sul ritorno di Vla­sic e sul cen­tro­campo, dove si ini­zie­ranno a misu­rare i nuovi equi­li­bri.”. Nuovi equilibri in cui spera di rientrare Luongo che spera ancora in una partenza da titolare in un centrocampo con sempre più concorrenza visto l’ultimo arrivo, quello di Kian Fitz-Jim descritto così dal Corriere Torino: “Fitz-jim porta in dote una grande tec­nica e visione di gioco abbi­nata a tanta corsa, qua­lità che ne fanno un pro­filo ideale per la mediana a due dise­gnata dal tec­nico.”. Dalla mediana, quindi, ci si aspettano risposte importanti.