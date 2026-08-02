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Mentre tutti gli occhi saranno puntati sulla difesa e i suoi nuovi volti Abate cerchercherà anche le risposte dal suo centrocampo: “Occhi puntati sul ritorno di Vlasic e sul centrocampo, dove si inizieranno a misurare i nuovi equilibri.”. Nuovi equilibri in cui spera di rientrare Luongo che spera ancora in una partenza da titolare in un centrocampo con sempre più concorrenza visto l’ultimo arrivo, quello di Kian Fitz-Jim descritto così dal Corriere Torino: “Fitz-jim porta in dote una grande tecnica e visione di gioco abbinata a tanta corsa, qualità che ne fanno un profilo ideale per la mediana a due disegnata dal tecnico.”. Dalla mediana, quindi, ci si aspettano risposte importanti.
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