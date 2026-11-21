L'edizione odierna di Corriere Torino si concentra su due uomini in particolare, che stasera alle 20:45 affronteranno una gara speciale, soprattutto dal punto di vista emotivo: Rolando Mandragora e Giovanni Simeone. "Man­dra­gora non è un ex, ma Napoli è la sua città. Nato nel 1997, è cre­sciuto tra Scam­pia e Pon­ti­celli, con il pal­lone sem­pre vicino e il sogno di diven­tare cal­cia­tore". Il centrocampista torna a guidare il Toro, dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per circa un mese. Un rientro importante tra le fila di Abate, dal momento che senza di lui la mediana granata ha faticato più del previsto. "Il Cho­lito - invece, conclude La Stampa - argen­tino ormai par­te­no­peo d’ado­zione, ritrova lo sta­dio in cui ha festeg­giato due scu­detti e dove il primo ritorno da avver­sa­rio, lo scorso marzo, non gli lasciò ricordi felici: pre­sta­zione opaca e scon­fitta del Toro". Con due soli gol all'attivo in stagione, il Maradona può essere il luogo adatto a ritrovare la via giusta.

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