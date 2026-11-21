Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
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L'edizione odierna di Corriere Torino si concentra su due uomini in particolare, che stasera alle 20:45 affronteranno una gara speciale, soprattutto dal punto di vista emotivo: Rolando Mandragora e Giovanni Simeone. "Mandragora non è un ex, ma Napoli è la sua città. Nato nel 1997, è cresciuto tra Scampia e Ponticelli, con il pallone sempre vicino e il sogno di diventare calciatore". Il centrocampista torna a guidare il Toro, dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per circa un mese. Un rientro importante tra le fila di Abate, dal momento che senza di lui la mediana granata ha faticato più del previsto. "Il Cholito - invece, conclude La Stampa - argentino ormai partenopeo d’adozione, ritrova lo stadio in cui ha festeggiato due scudetti e dove il primo ritorno da avversario, lo scorso marzo, non gli lasciò ricordi felici: prestazione opaca e sconfitta del Toro". Con due soli gol all'attivo in stagione, il Maradona può essere il luogo adatto a ritrovare la via giusta.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Corriere Torino
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