"Come giocherà il Torino con l'arrivo di Oristanio?". La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna su un approfondimento dedicato al neo acquisto Gaetano Oristanio. Il fantasista campano è il primo acquisto dell'era Ignazio Abate. Con il suo arrivo sotto la Mole il tecnico granata avrà a disposizione un giocatore con un grande potenziale: "Oristanio è chiaramente un uomo di talento, d'attaco si ma essenzialmente è uno che quando sta in campo tende a guardare sempre in avanti". Con l'arrivo dell'ex Inter e Cagliari, Abate potrà variare almeno tre sistemi di gioco facendo crescere la spinta offensiva: "Il nuovo tecnico partirà con il 3-4-2-1 ma potrà lavorare anche sul 3-4-3 e 4-2-3-1". Uno dei possibili assetti permetterebbe di affiancare Oristanio a Nikola Vlasic sulla trequarti: "ciò significa tanta qualità al servizio dell'attaccante".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.