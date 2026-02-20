La sfida in programma domenica 22 febbraio contro il Genoa, l'attacco e l'infermeria granata: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.
Rassegna Stampa
I dubbi in attacco, Cairo al Fila e il rientro di Obrador: i temi granata sui giornali
L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sull'infermeria granata. Buone notizie per il Toro: Obrador recupera per la gara di domenica contro il Genoa. Contro i rossoblù Marco Baroni potrà contare di nuovo sul portoghese che ha superato il problema muscolare al
soleo con qualche giorno di anticipo rispetto alla prognosi. I granata potranno contare anche sul rientro di Ilic, un rinforzo in più a centrocampo. Sotto osservazione Ismajli, che sta smaltendo la distrazione parziale ai flessori. Domani il provino decisivo: in caso di forfait, il centrale risponderà presente domenica 1° marzo all’Olimpico contro la Lazio.
L'edizione odierna de La Stampa dedica un focus sul centrocampo granata e in particolare su Nikola Vlasic. Il centrocampista croato è l’anima della squadra oltre che una delle poche certezze. I suoi gol e i suoi assist stanno tenendo a galla la squadra di Marco Baroni: solo Calhanoglu e Koopmeiners hanno fatto meglio di lui in Serie A dal 2022. Infatti, Vlasic è a quota 34 tra gol (19) e assist (15) dall’estate 2022 con il turco a quota 45 e l'olandese a 38. Attualmente è il miglior marcatore del Torino: ha realizzato 6 reti in campionato e 1 in Coppa Italia. Ora il Toro si aggrappa a Vlasic per tentare di risalire la classifica.
L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla crisi granata e la visita di Urbano Cairo al Filadelfia. Al Filadelfia prosegue il lavoro della squadra di Baroni in vista del delicato match contro il Genoa in programma domenica alle 12.30. Il presidente granata ha fatto visita alla squadra al centro di allenamento. C'è stato anche un confronto tra presidente, allenatore e squadra: la classifica fa paura e la partita con il Genoa rischia di essere un crocevia importante della stagione. Inoltre, il quotidiano si sofferma sull'interesse della Roma per Ruggero Ludergnani. Il responsabile del settore giovanile granata però ha un contratto fino al 2027 e gode della massima stima di Cairo. Il quotidiano si sofferma anche sulle prestazioni di Marianucci. Il difensore in prestito dal Napoli è stato subito schierato titolare da Baroni, ma le sue prestazioni fin ora non sono state all’altezza.
Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un approfondimento sull'attacco granata. Con l'infortunio di Che Adams, il tecnico granata Marco Baroni contro il Genoa potrebbe lanciare la "nuova" coppia Zapata-Simeone. Domenica in casa del Genoa serve una reazione forte nel delicato scontro salvezza e il Toro potrebbe risentirne dell'assenza dell'attaccante scozzese, diventato punto fisso del reparto offensivo granata. Il Toro dovrebbe ripartire quindi da Simeone con Zapata ma attenzione a Kulenovic che potrebbe affiancare l'argentino viste le ottime prestazioni da quando veste la maglia granata. Inoltre, Njie è pronto a subentrare a partita in corso.
