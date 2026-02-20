I dubbi in attacco, Cairo al Fila e il rientro di Obrador: i temi granata sui giornali

L'edizione odierna de La Stampa dedica un focus sul centrocampo granata e in particolare su Nikola Vlasic. Il centrocampista croato è l’anima della squadra oltre che una delle poche certezze. I suoi gol e i suoi assist stanno tenendo a galla la squadra di Marco Baroni: solo Calhanoglu e Koopmeiners hanno fatto meglio di lui in Serie A dal 2022. Infatti, Vlasic è a quota 34 tra gol (19) e assist (15) dall’estate 2022 con il turco a quota 45 e l'olandese a 38. Attualmente è il miglior marcatore del Torino: ha realizzato 6 reti in campionato e 1 in Coppa Italia. Ora il Toro si aggrappa a Vlasic per tentare di risalire la classifica.