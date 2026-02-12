Il punto sui giocatori in scadenza e sui rinnovi, Casadei verso la nazionale e la possibile coppia con Prati, l'intervista a Lys Gomis: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.
RASSEGNA STAMPA
Il punto sui rinnovi, Casadei-Nazionale e Gomis: i temi granata sui giornali
L'edizione odierna del Tuttosport si concentra sulla situazione dei contratti in scadenza nel 2026 e all'apertura delle trattive per i rinnovi. L’unico già destinato al rinnovo è Ilkhan, vista la giovane età, lo stipendio basso attualmente percepito e le ottime prestazioni offerte in questa stagione; restano da valutare le situazioni di Lazaro, che difficilmente verrà rinnovato e soprattutto Maripán, il caso più delicato per motivi economici, ma con cui il Toro ha un'opzione fino al 2027. Sazonov è sul mercato estero, restano invece aperte anche le trattive di Tameze, che cerca un ultimo contratto visti i suoi 32 anni e di Savva, reduce dal grave infortunio. Intanto, sul fronte istituzionale, il presidente Cairo è stato ascoltato in Commissione Antimafia nell’ambito dell’indagine sulle curve.
L'edizione odierna del Corriere della Sera mette in evidenza l'ottimo momento di Casadei, che adesso punta ad una convocazione per il Mondiale 2026 con la maglia azzurra. Dopo un 2025 difficile, il centrocampista ha già stabilito il suo record stagionale in maglia granata (3 gol) e si candida ad un posto tra i titolari anche con il Bologna, grazie alla prestazione di Firenze.
Anche La Stampa analizza il centrocampo granata, in particolare sulla coppia Casadei-Prati, che potrebbero giocare per la prima volta insieme dall'inizio nel match contro il Bologna. I due sono legati da una bella amicizia, che risale alle esperienze accumulate insieme nelle giovanili della Nazionale, un rapporto che potrebbe tradursi in un'intesa anche all'interno del campo: "Conoscersi da sempre aiuta,
in campo avverti quella fiducia in più, abbiamo un bel rapporto e speriamo di farlo vedere", il messaggio di Prati.
La Gazzetta dello Sport effettua un focus su Lys Gomis, ex portiere granata, che nell'intervista racconta il periodo più difficile della sua carriera, ossia della sua dipendenza dall'alcool e dalla cocaina. Inoltre Lys parla del suo impegno nella prevenzione e nell'aiuto ai giovani, oltre che del rapporto con la figlia Charlotte e del suo ruolo di padre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA