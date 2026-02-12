Il punto sui rinnovi, Casadei-Nazionale e Gomis: i temi granata sui giornali

L'edizione odierna del Tuttosport si concentra sulla situazione dei contratti in scadenza nel 2026 e all'apertura delle trattive per i rinnovi. L’unico già destinato al rinnovo è Ilkhan, vista la giovane età, lo stipendio basso attualmente percepito e le ottime prestazioni offerte in questa stagione; restano da valutare le situazioni di Lazaro, che difficilmente verrà rinnovato e soprattutto Maripán, il caso più delicato per motivi economici, ma con cui il Toro ha un'opzione fino al 2027. Sazonov è sul mercato estero, restano invece aperte anche le trattive di Tameze, che cerca un ultimo contratto visti i suoi 32 anni e di Savva, reduce dal grave infortunio. Intanto, sul fronte istituzionale, il presidente Cairo è stato ascoltato in Commissione Antimafia nell’ambito dell’indagine sulle curve.