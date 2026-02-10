Il rinnovo di Vlasic, Simeone e la Maratona: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 10 febbraio - 10:36

La sfida in programma domenica 15 febbraio contro il Bologna, l'infermeria e la Primavera di Baldini: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna de la Stampa dedica un approfondimento alla difesa granata. I granata non solo stanno registrando una stagione record dal punto di vista dei gol subiti (42, per ora nessuno ha fatto peggio dei granata), ma stanno condividendo con la Juve il primato degli errori decisivi (9). La difesa granata è la più battuta del campionato di Serie A. Nel postpartita contro la Fiorentina Baroni ha affermato: “Sbagliamo sempre troppo".

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla trattativa per il ronnovo di Nikola Vlasic. Il croato tornerà in campo contro il Bologna dopo la sfida saltata contro la Fiorentina per squalifica. Prima di Firenze Vlasic non aveva saltato neppure una partita e il match d’andata contro i rossoblù è stato l’unico in cui non era titolare. Con i gol o gli assist Vlasic è stato decisivo in 3 delle ultime 4 vittorie in campionato: così è diventato uno dei pochi intoccabili di Baroni. Inoltre, il quotidiano riprende il comunicato della Maratona di disertare il match contro il Bologna: seconda sfida casalinga consecutiva dopo il Lecce che il tifo organizzato protesta contro la società.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un approfondimento sull'attacco granata, soffermandosi sul ritorno in campo del Cholito Simeone. Il centravanti argentino si è rivisto in campo nel secondo tempo della partita contro la Fiorentina: Simeone non giocava dalla trasferta contro la Roma in Coppa Italia e adesso punta il Bologna: Baroni pensa di ridargli la scena. Inoltre, sull'infermeria oggi ci saranno da valutare, soprattutto, le condizioni fisiche dell’esterno spagnolo Obrador: sabato Baroni è stato costretto a sostituirlo a causa di alcune problematiche muscolari emerse alla fine del primo tempo. Obrador è rimasto nello spogliatoio all’intervallo. In infermeria c’è anche Ismajli, che sarà nuovamente valutato durante la settimana.