Il Toro si rifà l’attacco, pressing Elmas-Oristanio: i temi granata sui giornali

Durante la partita con la Cremonese si sono visti i primi sprazzi del 4-2-3-1 di Baroni, che ha richiesto al proprio reparto offensivo gol e qualità. La Stampa dedica un approfondimento proprio ai trequartisti del Toro, concentrandosi sui neoacquisti e sui possibili colpi di mercato: dopo l'affare Ngonge, il Toro ha aggiunto al proprio ventaglio Zakaria Aboukhlal. Per lui 5 gol in 5 partite in Coppa di Francia, vinta con il Tolosa nel 2023. Inoltre continua il pressing su Oristanio: "In questi giorni è previsto un nuovo incontro con il Venezia per trovare l’accordo finale per un affare da 8-9 milioni di euro."