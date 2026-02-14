La curva Maratona e le strategie di Petrachi a giugno: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 11:03)

La sfida in programma domenica 15 febbraio contro il Bologna, l'attacco granata e le strategie del club in vista di giugno: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento su Zakaria Aboukhlal. Il marocchino in poco più di venti minuti, al rientro dall’infortunio, è stato determinante nella trasferta di Firenze: "il suo nome non comparirà tra i marcatori o tra gli autori di un assist, ma Zakaria Aboukhlal ha messo lo zampino nel pareggio acciuffato in extremis". Il classe 2000 è stato tra le sorprese più piacevoli del nuovo anno, grazie a un ruolo che lo ha saputo rilanciare: Aboukhlal ha arretrato il suo raggio d’azione, reinventandosi come quinto di centrocampo con spiccate doti offensive. Domani contro il Bologna sarà dunque un’opzione importante per Baroni sulle corsie laterali.

L'edizione odierna de La Stampa dedica un approfondimento alla gara di domani contro il Bologna alle 15. I granata inseguono il fattore campo perduto domani contro i rossoblù. Lo stadio Olimpico Grande Torino vedrà di nuovo vuota la sua Curva Maratona per la protesta dei sostenitori granata più caldi. Il tifo organizzato del Toro ha annunciato che, dopo la gara contro il Lecce, diserterà nuovamente la curva Maratona anche per questa sfida contro il Bologna, mentre in trasferta ci sarà. Inoltre, il quotidiano si sofferma anche sulla situazione che riguarda la Primavera: per il Torino di Baldini, anch'esso impegnato contro il Bologna, sarà fondamentale vincere per provare a sorpassare Frosinone e Cagliari al fine di agganciare la zona playout. Serve infatti non perdere ulteriore terreno dalle squadre che ad oggi hanno un vantaggio considerevole, sperando così a fine stagione di evitare anche gli spareggi.

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle strategie societarie e e la panchina granata. In estate il DS granata Gianluca Petrachi attuerà una vera e propria rivoluzione. Almeno due o tre plusvalenze si materializzeranno: in bilico le posizioni di Cesare Casadei, Nikola Vlasic, Che Adams e Saul Coco. La prima urgenza sarà quella di trovare un nuovo portiere: Israel non ha convinto e molto probabilmente farà le valigie. In difesa si aprirà una voragine: Obrador rischia di non essere riscattato e possono partire anche sia Coco che Maripan. Inoltre, con questo trend anche Baroni rischia il posto: in pole per sostituirlo ci sarebbero Juric e Italiano.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un approfondimento sull'attacco granata. Con il rientro del Cholito Simeone, contro il Bologna potrebbe ricomporsi la coppia d'attacco Adams-Simeone. Entrambi gli attaccanti non scendono in campo insieme dal 1' dalla gara di Coppa Italia contro la Roma del 13 gennaio, vinta 2-3. Inoltre, il quotidiano si sofferma sull'infermeria granata. In vista della sfida di domani con il Bologna è difficile il recupero del difensore Ardian Ismajli: l’ex Empoli, che ha saltato le ultime due partite con Lecce e Fiorentina, è ancora alle prese con una problematica muscolare. Sotto osservazione anche Ivan Ilic, rientrato al Filadelfia dopo molte settimane: il 24enne centrocampista serbo non gioca in Serie A da prima di Natale (match vinto in casa Sassuolo), per questo motivo potrebbe prevalere la linea della prudenza prima di una nuova convocazione.