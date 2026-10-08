Fase di cambiamento per Nathna Patterson? Sì, è proprio così. Dalla Premier League alla Serie A, passando anche per la sosta nazionali con la sua Scozia. Arrivato a Torino nei giorni finali di mercato, ha lavorato con Abate per poco meno di un mese e poi ha conosciuto il nuovo CT della Scozia, Clarke Pocognoli. Patterson ha raccontato queste sue sensazioni, riportate dal quotidiano Tuttosport.

GLASGOW, SCOTLAND - SEPTEMBER 29: Nathan Patterson of Scotland inspects the pitch before the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Scotland and Switzerland at Hampden Park on September 29, 2026 in Glasgow, Scotland. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)

Sono tutte sfide emozionanti. Per la Scozia è una nuova sfida: è stato positivo lavorare con Pocogonoli, tutti credono nel progetto e si vedono le sue idee. Ed è per me una sfida anche la nuova esperienza in Italia. Sono molto felice di lavorare con questi nuovi allenatori (Abate e Pocognoli, ndr) e mi sto godendo il momento". Queste sono state alcune dichiarazioni del giocatore, pronto a rientrare a Torino per mettersi a disposizione. Nel mirino c'è la gara contro l'Udinese.