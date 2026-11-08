"Il palo di Adams frena i granata: scossa rinviata. Simeone provoca l'autogol di Gaspar, la deviazione di Bragança sul tiro di N'Dri regala il pari. Nel finale clamoroso legno colpito dallo scozzese". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il rammarico in casa Torino per l'1-1 casalingo contro il Lecce, un pareggio che rimanda la svolta prima della seconda sosta di campionato. Il quotidiano evidenzia la mancanza di brillantezza della squadra di Ignazio Abate per oltre un'ora di gioco: "I granata hanno sprecato una grande occasione per avvicinarsi alle zone nobili della classifica, soffrendo il possesso sterile e la scarsa incisività negli ultimi trenta metri contro un Lecce schierato a specchio col 3-5-2. Kulenovic, preferito ad Adams dall'inizio, non ha inciso. Nella ripresa l'ingresso dello scozzese ha restituito peso all'attacco: sulla verticalizzazione di Comuzzo, il tiro di Simeone deviato da Gaspar ha sbloccato il punteggio. Tuttavia, il Toro ha commesso l'errore di abbassare il baricentro, consentendo ai salentini di trovare il pari su una sfortunata deviazione di schiena di Bragança sulla conclusione di N'Dri". Abate arriva alla sosta con una certezza amara: "il Toro non ha ancora chiuso una gara casalinga tra campionato e Coppa con la porta inviolata. Ora serve consapevolezza per poter ritrovare solidità difensiva, visto che Perri non è mai riuscito a chiudere un match interno senza subire gol". In taglio basso si analizza anche la gestione della gara da parte della direzione arbitrale: "Sul fronte moviola, pesa la mancata seconda ammonizione al salentino Maleh per un pestone ai danni di Vlasic ad inizio ripresa".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.