"Abate gli chiede gli straordinari e lui si sacrifica. Il tecnico studia un cambio di modulo con la Lazio: domani il numero 10 granata potrebbe partire dalla fascia destra". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport accende i riflettori sul leader tecnico ed emotivo del Torino alla vigilia del big match casalingo contro la capolista guidata da Gennaro Gattuso. Il quotidiano analizza il piano tattico del tecnico al Filadelfia per sopperire all'assenza dell'infortunato Ismajli e gestire il dubbio legato alle condizioni di Belghali, anche ieri a parte: "Senza il difensore albanese prende sempre più quota l'ipotesi di tornare alla difesa a quattro con un conseguente centrocampo a quattro, pur restando aperta la pista del 3-5-2 fino alla rifinitura di domani mattina. In questo nuovo scenario da 4-4-2, a Vlasic toccherebbe un compito di grande sacrificio: partire largo a destra ma con la libertà di sdoppiarsi tra esterno offensivo e mezzala per infilarsi tra le linee biancocelesti". In chiusura, riflettori puntati sulla condizione fisica e sulle motivazioni del fantasista croato — giunto a 157 presenze e 23 reti in maglia granata — pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo essere subentrato al Maradona in seguito a un lieve affaticamento accusato con la Croazia: "Dopo un fisiologico calo tra Frosinone e Lecce, Vlasic viene descritto affamato e desideroso di dimostrare contro la prima della classe di essere un top player della Serie A, trascinando lo spogliatoio con un messaggio chiaro: 'Abbiamo tutto per fare una grande partita'".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.