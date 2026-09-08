Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su La Gazzetta dello Sport
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L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport contiene un approfondimento sulla coerenza di Ignazio Abate con le sue idee di gioco: "Palleggio e ritmo, fantasia e qualità, personalità e coraggio: Abate ha posto nuovi elementi al centro del villaggio sin dal primo giorno. E da questa impostazione non si è più spostato, non ha mai arretrato". La Rosea continua: "Non ha cambiato rotta anche quando la strada si è fatta di colpo in salita dopo le prime giornate di campionato e la Coppa Italia". L'allenatore nato a Sant'Agata de'Goti si è dimostrato sempre fiducioso nella sua proposta. "Però vedere il Toro brillare da squadra, sabato al Franchi nella casa della Fiorentina, con una tale padronanza ha confermato che questo è il cammino sì più complicato ma anche più affascinante" - aggiunge il quotidiano. Il mercato del Torino condotto da Petrachi lo ha aiutato a rinforzare l'organico e ora il tecnico ex Juve Stabia sceglie la via della continuità anche contro la Roma di Gasperini: "Archiviata Firenze, lunedì arriverà la sfida con la Roma di Gasperini. Coerente alle sue idee, Abate non cambierà i principi di gioco, magari potrebbe adottare qualche accorgimento visto il grande valore dell’avversario".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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