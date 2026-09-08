L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport contiene un approfondimento sulla coerenza di Ignazio Abate con le sue idee di gioco: "Pal­leg­gio e ritmo, fan­ta­sia e qua­lità, per­so­na­lità e corag­gio: Abate ha posto nuovi ele­menti al cen­tro del vil­lag­gio sin dal primo giorno. E da que­sta impo­sta­zione non si è più spo­stato, non ha mai arre­trato". La Rosea continua: "Non ha cam­biato rotta anche quando la strada si è fatta di colpo in salita dopo le prime gior­nate di cam­pio­nato e la Coppa Ita­lia". L'allenatore nato a Sant'Agata de'Goti si è dimostrato sempre fiducioso nella sua proposta. "Però vedere il Toro bril­lare da squa­dra, sabato al Fran­chi nella casa della Fio­ren­tina, con una tale padro­nanza ha con­fer­mato che que­sto è il cam­mino sì più com­pli­cato ma anche più affa­sci­nante" - aggiunge il quotidiano. Il mercato del Torino condotto da Petrachi lo ha aiutato a rinforzare l'organico e ora il tecnico ex Juve Stabia sceglie la via della continuità anche contro la Roma di Gasperini: "Archi­viata Firenze, lunedì arri­verà la sfida con la Roma di Gaspe­rini. Coe­rente alle sue idee, Abate non cam­bierà i prin­cipi di gioco, magari potrebbe adot­tare qual­che accor­gi­mento visto il grande valore dell’avver­sa­rio".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.