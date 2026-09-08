Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su La Gazzetta dello Sport

Federico Marchesi
Copertina video coincidenza Abate-Grosso

Abate condanna Grosso, ma il rischio era reciproco? (VIDEO)

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport contiene un approfondimento sulla coerenza di Ignazio Abate con le sue idee di gioco: "Pal­leg­gio e ritmo, fan­ta­sia e qua­lità, per­so­na­lità e corag­gio: Abate ha posto nuovi ele­menti al cen­tro del vil­lag­gio sin dal primo giorno. E da que­sta impo­sta­zione non si è più spo­stato, non ha mai arre­trato". La Rosea continua: "Non ha cam­biato rotta anche quando la strada si è fatta di colpo in salita dopo le prime gior­nate di cam­pio­nato e la Coppa Ita­lia". L'allenatore nato a Sant'Agata de'Goti si è dimostrato sempre fiducioso nella sua proposta. "Però vedere il Toro bril­lare da squa­dra, sabato al Fran­chi nella casa della Fio­ren­tina, con una tale padro­nanza ha con­fer­mato che que­sto è il cam­mino sì più com­pli­cato ma anche più affa­sci­nante" - aggiunge il quotidiano. Il mercato del Torino condotto da Petrachi lo ha aiutato a rinforzare l'organico e ora il tecnico ex Juve Stabia sceglie la via della continuità anche contro la Roma di Gasperini: "Archi­viata Firenze, lunedì arri­verà la sfida con la Roma di Gaspe­rini. Coe­rente alle sue idee, Abate non cam­bierà i prin­cipi di gioco, magari potrebbe adot­tare qual­che accor­gi­mento visto il grande valore dell’avver­sa­rio".

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

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