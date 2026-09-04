L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con un'analisi tattica del Toro dopo gli ultimi cinque arrivi dal mercato. Abate deve trovare "l'abito giusto" come detto da lui stesso. A Sassuolo, infatti, aveva già cambiato modulo passando dal 3-4-2-1 al 3-5-2, dove la certezza è che Rodriguez sarà il braccetto di sinistra. "Ora è probabile che il ruolo di play andrà molto presto a Mandragora, e che lo stesso Fitz-Jim si sposterà al suo fianco". Mentre Bragança può ricoprire tutti e tre i ruoli. A sinistra si alterneranno Cacciamani e Fortini, con a destra Belghali e Patterson, mentre in avanti ci sarà una coppia a due. La Gazzetta dello Sport non esclude nemmeno una possibile difesa a 4 con un trequartista dietro le due punte: "Un’ipotesi è il 4-3-1-2, con Mandragora centrale e tante alternative come mezzali (Fitz-Jim, Bragança, Casadei), Vlasic oppure Oristanio a fare da trequartista".

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