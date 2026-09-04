Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
Il vuoto lasciato da Njie: chi può saltare l'uomo? (VIDEO)
L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con un'analisi tattica del Toro dopo gli ultimi cinque arrivi dal mercato. Abate deve trovare "l'abito giusto" come detto da lui stesso. A Sassuolo, infatti, aveva già cambiato modulo passando dal 3-4-2-1 al 3-5-2, dove la certezza è che Rodriguez sarà il braccetto di sinistra. "Ora è probabile che il ruolo di play andrà molto presto a Mandragora, e che lo stesso Fitz-Jim si sposterà al suo fianco". Mentre Bragança può ricoprire tutti e tre i ruoli. A sinistra si alterneranno Cacciamani e Fortini, con a destra Belghali e Patterson, mentre in avanti ci sarà una coppia a due. La Gazzetta dello Sport non esclude nemmeno una possibile difesa a 4 con un trequartista dietro le due punte: "Un’ipotesi è il 4-3-1-2, con Mandragora centrale e tante alternative come mezzali (Fitz-Jim, Bragança, Casadei), Vlasic oppure Oristanio a fare da trequartista".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport
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