"Regia, solidità e tiro: il Torino riparte dal suo pilastro. Nonostante il ko a Napoli, il play convince: con lui i granata spingono di più". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza i segnali incoraggianti raccolti da Ignazio Abate nella trasferta del Maradona, individuando nel rientro di Rolando Mandragora la chiave principale per rilanciare la squadra sabato prossimo all'Olimpico Grande Torino contro la capolista Lazio. Il quotidiano mette in risalto l'impatto immediato garantito dal centrocampista ex Fiorentina dopo aver saltato le ultime tre gare di campionato per un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra: "Già decisivo a inizio stagione con il gol al Franchi e la continuità mostrata contro l'Udinese, Mandragora è diventato rapidamente un riferimento tecnico e carismatico per uno spogliatoio che conosceva già per l'esperienza vissuta tra il 2021 e il 2022. Al fianco delle diverse soluzioni a disposizione del tecnico — dal ritmo di Fitz-Jim alla creatività di Bragança e Vlasic fino alla fisicità di Casadei e Gineitis — il ventinovenne resta insostituibile quando è in condizione". In chiusura, riflettori puntati sulla prestazione completa offerta nei novanta minuti contro gli azzurri e sul ruolo centrale che avrà nella preparazione settimanale al Filadelfia: "A Napoli il regista ha retto l'urto fisico e qualitativo della mediana partenopea, sfiorando un gol capolavoro con la traversa colpita allo scadere del primo tempo su invito di Ché Adams e impegnando severamente Milinkovic-Savic su punizione nella ripresa. Per trasformare il buon atteggiamento in punti pesanti, Abate ripartirà proprio dalla lucidità del suo faro".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.