"'Non meritavamo questa sconfitta. La squadra può migliorare molto'. Il presidente: 'Che peccato, la prestazione è stata importante. Sono fiducioso per il futuro'". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre le pagine dedicate al mondo granata con le dichiarazioni rilasciate da Urbano Cairo all'uscita dall'Olimpico Grande Torino dopo il 2-1 subìto contro la capolista Lazio. Il quotidiano riporta la fiducia del patron — che ha elogiato in particolare le prove di Casadei, Patterson e Gineitis, ribadendo l'impegno verso l'acquisizione dello stadio in vista della festa di giovedì per i 120 anni del club ("Io l’ho sempre detto che voglio vendere il Toro, però non arriva nessuno. Nel frattempo continuo a impegnarmi al 100%, e adesso abbiamo anche la possibilità di prendere lo stadio che è una grande cosa") — affiancando poi l'analisi di Ignazio Abate: "I ragazzi hanno fatto una grande partita, abbiamo giocato a viso aperto contro la capolista. C’è da mettere un pizzico di maturità in più in alcuni momenti perché ad esempio il primo gol su calcio d’angolo si poteva evitare, ma sono soddisfatto per la prova. Mi sono confrontato con il presidente e con il direttore, avverto la loro fiducia: dobbiamo avere una visione e costruire il futuro". In chiusura, spazio alle parole del migliore in campo Ché Adams — autore del quinto gol stagionale — e al bollettino medico sulle corsie esterne: "'Noi, come squadra, crediamo davvero nell’allenatore e nelle sue idee di gioco, purtroppo ci è mancato solo l’ultimo colpo. Il contatto con Doekhi? Un po’ soft, però penso che avrebbe potuto essere rigore. Il rinnovo? Ne stiamo parlando costantemente con il direttore, abbiamo ottimi rapporti'', spiega lo scozzese, mentre verso la trasferta di Genova andranno valutate le condizioni di Alessio Cacciamani (uscito per un crampo al retrocoscia sinistro) e di Raouf Belghali".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.