L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fornisce due spunti interessanti in chiave Primavera e settore giovanile granata. Anche la squadra di Baldini, infatti, comincerà il suo ritiro a Pinzolo. "La scelta di unire i ritiri dei grandi e della formazione Under 20 è al Toro, ormai, consolidata da diversi anni. La Primavera - scrive La Gazzetta - inizierà gli allenamenti in quota nel pomeriggio del 13 luglio e lavorerà in località Spiazzo, a due passi dal campo Pineta di Pinzolo, campo base di Abate". Intanto c'è un primo colpo messo a segno da Ruggero Ludergnani, direttore del settore giovanile, si tratta del Gianfilippo Materazzi, 17 anni e nipote dell'ex difensore dell'Inter. "Ha già salutato la Lazio e ha firmato il suo nuovo contratto con il Toro. In granata si unirà, almeno in partenza, al gruppo dell'Under 18 ma è destinato a vivere una stagione su e giù tra le formazioni Under 18 e Primavera".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

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