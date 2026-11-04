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Granata caduti allo Stirpe, il commento a caldo di Frosinone-Torino 2-0 (VIDEO)
La rosa ha poco equilibrio in termini di organico e sicuramente questo sarà uno degli aspetti su cui Petrachi dovrà lavorare già da gennaio. Gli esterni sono pochi e tutti di piede destro, e finora hanno convinto davvero solo Cacciamani e Belghali, che Abate attende in attesa della prossima partita: "L’incrocio con il Lecce è ancora lontano, ma le due frecce granata provano a lasciarsi alle spalle l’infermeria per rientrare nell’ultimo impegno di campionato prima della sosta di novembre. Abate ci spera, Cacciamani e Belghali ce la stanno mettendo tutta: pur con tutta la prudenza del caso, il loro rientro sta diventando uno scenario concreto" scrive La Gazzetta dello Sport. Intanto però c'è una buona notizia per un altro esterno: Patterson è stato convocato dalla Scozia.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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