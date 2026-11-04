La rosa ha poco equilibrio in termini di organico e sicuramente questo sarà uno degli aspetti su cui Petrachi dovrà lavorare già da gennaio. Gli esterni sono pochi e tutti di piede destro, e finora hanno convinto davvero solo Cacciamani e Belghali, che Abate attende in attesa della prossima partita: "L’incro­cio con il Lecce è ancora lon­tano, ma le due frecce gra­nata pro­vano a lasciarsi alle spalle l’infer­me­ria per rien­trare nell’ultimo impe­gno di cam­pio­nato prima della sosta di novem­bre. Abate ci spera, Cac­cia­mani e Bel­ghali ce la stanno met­tendo tutta: pur con tutta la pru­denza del caso, il loro rien­tro sta diven­tando uno sce­na­rio con­creto" scrive La Gazzetta dello Sport. Intanto però c'è una buona notizia per un altro esterno: Patterson è stato convocato dalla Scozia.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.