"Bragança nel motore. Talento e... gambe: altro che sosta, al lavoro per il Toro. Il portoghese sta sfruttando la pausa per recuperare condizione: alla ripresa potrà fare la differenza". L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport punta i riflettori su Daniel Bragança, il centrocampista lusitano prelevato al fotofinish del mercato estivo che sta sfruttando queste settimane di stop per conquistare la migliore forma fisica e integrarsi appieno nei meccanismi tattici di mister Ignazio Abate. Il quotidiano analizza l'impatto e il percorso di crescita del classe '99, giunto in granata dallo Sporting Lisbona con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro: "Dopo una carriera spesa interamente nel club portoghese e penalizzata da qualche problema fisico al ginocchio ormai alle spalle, Bragança ha riacceso la sua voglia di riscatto in Serie A. Un talento duttile, capace di agire da mediano, mezzala o regista, dotato di grande visione di gioco e spessore tecnico, come confermato dalle parole di stima di Abate che sta gestendo con cura il suo rientro a pieno regime". Nelle prime uscite la sua presenza si è rivelata determinante per la manovra offensiva granata: "Dalla giocata a Firenze che ha innescato la rete della vittoria di Adams, passando per la lucida regia offerta contro la Roma, fino alla prima da titolare a Bologna dove si è spinto tra le linee al fianco di Vlasic. Tre sprazzi di classe che testimoniano l'importanza del suo innesto per alzare l'asticella della qualità". In vista del ritorno in campo del 12 ottobre contro l'Udinese, la sosta offre ad Abate un'abbondanza preziosa a centrocampo: "L'obiettivo di Bragança è raggiungere il massimo della condizione atletica per diventare un punto fermo del Toro. Con a disposizione interpreti del calibro di Mandragora, Fitz-Jim, Casadei, Ilkhan e Gineitis, l'allenatore granata potrà disporre di un ventaglio di opzioni tattiche di primo livello per plasmare l'assetto ideale".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.