"Cross e fantasia per il Toro: la freccia vuole alzare il livello. A Napoli l’esterno di sinistra è stato tra i più intraprendenti. Per Abate la sua velocità è fondamentale". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport accende i riflettori sull'ottima prova offerta sabato sera al Maradona da Alessio Cacciamani, capace di interpretare alla lettera la richiesta del tecnico di mostrare spavalderia, coraggio e personalità contro gli azzurri. Il quotidiano analizza il percorso di crescita del diciannovenne talento granata — blindato dal club fino al 2031 come simbolo del nuovo corso giovane e italiano e già titolare in 10 gare su 12 in questo campionato — evidenziando l'evoluzione tattica vissuta sotto la guida di Ignazio Abate rispetto alla scorsa stagione alla Juve Stabia: "Nel 3-5-2 attuale gli viene richiesto un maggiore sacrificio anche nella fase di non possesso rispetto al ruolo di ala pura ricoperto in Serie B e recentemente con l'Italia Under 21 di Silvio Baldini. Eppure al Maradona è emersa tutta la sua vocazione offensiva: lungo la corsia mancina ha ingaggiato un duello ad alta velocità con Politano e Beukema senza mai tirare indietro il piede". In chiusura, i numeri certificano la prestazione totale del giovane esterno di Chiaravalle, punto fermo della squadra in vista della delicata sfida interna di sabato contro la capolista Lazio: "Contro il Napoli Cacciamani è stato il giocatore granata con il maggior numero di duelli ingaggiati (12), di cross effettuati (7) e di possessi recuperati (7), oltre ad aver subito tre falli facendo salire il baricentro e creato una palla gol. Statistiche che confermano quanto la sua intraprendenza sia ormai indispensabile per l'attacco del Torino".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.