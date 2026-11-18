Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su La Gazzetta dello Sport
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Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport è presente un focus sul momento di Alessio Cacciamani. La Rosea apre parlando del suo impiego continuo da inizio stagione ad ora, con l'esterno classe 2007 sempre in campo con i granata e adesso anche con la nazionale Under 21: "Se Alessio Cacciamani aveva bisogno di passare tanti minuti in campo, di calcare i palcoscenici giusti per mettersi alla prova e per crescere, questa prima parte di stagione gli sta offrendo tutto con generosità". E le presenze con l'Italia Under 21 sono salite a tre, con anche un ritorno al passato per il numero 77 del Torino: "Aveva esordito nel marzo scorso contro la Macedonia del Nord, mentre la settimana scorsa a Laval contro la Francia ha giocato per la prima volta da titolare come esterno d’attacco nel 4-3-3 disegnato da Silvio Baldini, tornando quindi a un ruolo che gli appartiene fin dai tempi del settore giovanile.". Il quotidiano sportivo del Gruppo RCS continua: "Due giorni fa a Livorno, Cacciamani ha invece disputato una buona parte del secondo tempo contro il Belgio". E Cacciamani si è messo alla prova in una posizione diversa da quella che ricopre al Torino nel 3-5-2 di Abate. A parte la sfida saltata per infortunio contro il Frosinone e l'ingresso a gara in corso con la Roma, l'esterno nato a Jesi è stato un titolare per il Toro, con il giornale che aggiunge: "Una continuità che riflette l’impegno che il club aveva preso in estate, quando si era sottolineato che il ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Torino sarebbe stato protagonista in campo, una sorta di simbolo della linea verde e italiana che si vuole perseguire".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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