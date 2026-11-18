Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport è presente un focus sul momento di Alessio Cacciamani. La Rosea apre parlando del suo impiego continuo da inizio stagione ad ora, con l'esterno classe 2007 sempre in campo con i granata e adesso anche con la nazionale Under 21: "Se Alessio Cac­cia­mani aveva biso­gno di pas­sare tanti minuti in campo, di cal­care i pal­co­sce­nici giu­sti per met­tersi alla prova e per cre­scere, que­sta prima parte di sta­gione gli sta offrendo tutto con gene­ro­sità". E le presenze con l'Italia Under 21 sono salite a tre, con anche un ritorno al passato per il numero 77 del Torino: "Aveva esor­dito nel marzo scorso con­tro la Mace­do­nia del Nord, men­tre la set­ti­mana scorsa a Laval con­tro la Fran­cia ha gio­cato per la prima volta da tito­lare come esterno d’attacco nel 4-3-3 dise­gnato da Sil­vio Bal­dini, tor­nando quindi a un ruolo che gli appar­tiene fin dai tempi del set­tore gio­va­nile.". Il quotidiano sportivo del Gruppo RCS continua: "Due giorni fa a Livorno, Cac­cia­mani ha invece dispu­tato una buona parte del secondo tempo con­tro il Bel­gio". E Cacciamani si è messo alla prova in una posizione diversa da quella che ricopre al Torino nel 3-5-2 di Abate. A parte la sfida saltata per infortunio contro il Frosinone e l'ingresso a gara in corso con la Roma, l'esterno nato a Jesi è stato un titolare per il Toro, con il giornale che aggiunge: "Una con­ti­nuità che riflette l’impe­gno che il club aveva preso in estate, quando si era sot­to­li­neato che il ragazzo cre­sciuto nel set­tore gio­va­nile del Torino sarebbe stato pro­ta­go­ni­sta in campo, una sorta di sim­bolo della linea verde e ita­liana che si vuole per­se­guire".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.