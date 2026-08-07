Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su La Gazzetta dello Sport
Cairo: "Mercato? Se ne occupa Petrachi, qualcuno partirà..." (VIDEO)
L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un articolo alle vittorie delle Primavere del Torino e dell'Inter al torneo «Mamma e Papà Cairo» nella giornata di ieri a Quattordio. Così scrive la Rosea sul Toro: "Davanti ad Abate dunque, ieri pomeriggio la Primavera granata ha inaugurato la nuova stagione con una prestazione molto convincente e ricca di qualità". In tribuna infatti, oltre al patron granata Urbano Cairo e alla sua famiglia e al ds del Torino Gianluca Petrachi c'era anche il tecnico della prima squadra del Toro, insieme ad Andrea Luongo. "La prima uscita stagionale dei granata è una gara senza storia: Conzato apre le marcature dopo due minuti, poi c’è il momentaneo pari di Perillo per l’Atalanta". Il quotidiano del Gruppo RCS quindi continua - "Scacchi firma una magia direttamente su calcio di punizione e dopo comincia lo show del centravanti granata, Gabriele Falasca: allo scadere del primo tempo timbra il 3-1 e nella ripresa segna il 4-1 realizzando così la doppietta".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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