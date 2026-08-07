L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un articolo alle vittorie delle Primavere del Torino e dell'Inter al torneo «Mamma e Papà Cairo» nella giornata di ieri a Quattordio. Così scrive la Rosea sul Toro: "Davanti ad Abate dun­que, ieri pome­rig­gio la Pri­ma­vera gra­nata ha inau­gu­rato la nuova sta­gione con una pre­sta­zione molto con­vin­cente e ricca di qua­lità". In tribuna infatti, oltre al patron granata Urbano Cairo e alla sua famiglia e al ds del Torino Gianluca Petrachi c'era anche il tecnico della prima squadra del Toro, insieme ad Andrea Luongo. "La prima uscita sta­gio­nale dei gra­nata è una gara senza sto­ria: Con­zato apre le mar­ca­ture dopo due minuti, poi c’è il momen­ta­neo pari di Perillo per l’Ata­lanta". Il quotidiano del Gruppo RCS quindi continua - "Scac­chi firma una magia diret­ta­mente su cal­cio di puni­zione e dopo comin­cia lo show del cen­tra­vanti gra­nata, Gabriele Fala­sca: allo sca­dere del primo tempo tim­bra il 3-1 e nella ripresa segna il 4-1 rea­liz­zando così la dop­pietta".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.