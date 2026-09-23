L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con un focus su Saul Coco. Il difensore del Toro sarà impegnato nelle prossime settimane con la sua Guinea Equatoriale in Nazionale. "Forse mai come ora - sottolinea La Gazzetta dello Sport - si sente al centro del progetto granata". Lui che da quando è arrivato in Italia è sempre stato un titolare e in due stagioni e l'inizio di questa ha collezionato 80 presenze sotto la Mole. "Ciò che sta cambiando in questa stagione è il ruolo di Coco all'interno della squadra, le sue funzioni e il suo peso specifico nella linea arretrata, la leadership e anche la sicurezza che riesce a trasmettere". Dopo Bologna, Abate ha lasciato uno spiraglio aperto anche per la difesa a quattro, che tanto bene ha funzionato a gara in corso e in quel caso, Coco coprirebbe il centro della linea davanti al portiere. Un ruolo già sperimentato nel 2024/25 al fianco di Maripan, ma "due anni più tardi - conclude La Gazzetta dello Sport - si candida a guidare quella linea".

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