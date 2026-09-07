Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spazio anche al punto della situazione sull'infortunio di Saul Coco. Il difensore guineano è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo a causa di un dolore al ginocchio destro. "La prima diagnosi, fatta dallo staff medico del Toro a caldo, subito dopo la vittoria in casa della Fiorentina, parlava di una contusione che, apparentemente, non desta grandi preoccupazioni". Ma la situazione resta comunque da monitorare e la sua presenza contro la Roma tra una settimana esatta non è una certezza. Abate ha concesso due giorni e mezzo di riposo alla squadra e avrà la possibilità di inserire un difensore in più come Rodriguez per sopperire anche all'infortunio di Coco. Proprio lo svizzero insieme a Bragança è al Filadelfia "con l’obiettivo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - di recuperare, il prima possibile, una brillante condizione atletica".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport