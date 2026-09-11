L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento al rinnovo di Cacciamani fino al 2031. Nella mattinata di ieri è arrivato il comunicato che annunciava il prosieguo congiunto con l'esterno di Jesi per altri 5 anni. "E allora, il viaggio a cento all'ora riparte da qui. Dal miglior talento della nuova gioventù torinista, che è bella ricca e qualitativa" - scrive la Rosea. Presente lì con lui il presidente granata Urbano Cairo, che ha avuto un ruolo importante nel trattenerlo a Torino, rifiutando un'offerta importante di 15 milioni dalla Roma, secondo il quotidiano sportivo del Gruppo RCS: "L'interesse dei capitolini è forte, ma si scontra contro la volontà del Toro di non privarsi del suo principale gioiello cresciuto nel vivaio. Il presidente Cairo declina più volte senza mai aprire la porta". Ma la volontà di Cacciamani è sempre stata chiara: "In realtà, anche quando il mercato era ancora aperto, e quando la Roma insisteva su di lui, Alessio Cacciamani è stato sempre in totale sintonia con il Toro e con il presidente Cairo: ha sempre pensato che il suo futuro fosse granata e che c'era una bellissima storia da cominciare a scrivere indossando la maglia granata, stavolta in Serie A".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.