Tuttosport oggi dedica un approfondimento all'impatto di Rafik Belghali nel suo esordio con il Toro. Gli è bastata poco più di mezz'ora per incidere e servire l'assist per il gol del sorpasso firmato da Ché Adams. Il quotidiano sportivo torinese scrive: "Una primizia che Belghali ha voluto riservare all'esordio con la sua nuova maglia, poiché quello del Franchi è il primo passaggio gol realizzato in Italia dall'ex veronese, che nelle 26 gare disputate nella passata stagione con la maglia del Verona aveva trovato la via della rete in due occasioni ma non era mai risultato decisivo per le realizzazioni dei compagni". Il Torino ho ha preso per sostituire il partente Marcus Pedersen e il giocatore algerino-belga ha trovato subito l'intesa con Ignazio Abate, come aggiunge il giornale: "La sintonia tra Belghali e il nuovo tecnico granata è scattata sin dalla prima telefonata intercorsa tra i due, con cui Abate ha convinto l'esterno della propria centralità nel progetto, come raccontato dal calciatore all'arrivo all'aeroporto di Linate poco prima di firmare il contratto che lo avrebbe fatto diventare un giocatore del Toro". E lunedì ci sarà una prova ardua da affrontare, quella contro la Roma di Gian Piero Gasperini: "Un'altra opportunità per stupire, dopo il brillante esordio di sabato scorso, e dimostrare in modo quasi definitivo che il Toro ha trovato un nuovo padrone per la fascia destra".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.