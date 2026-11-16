"Toro, Gineitis c’è sempre. In corsa o dal via la solidità di Gvidas resta una certezza. Nonostante la concorrenza a centrocampo il lituano trova spazio e minuti: una fiducia costruita nel tempo". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento all'affidabilità del centrocampista lituano, diventato ormai una pedina irrinunciabile nelle rotazioni di Ignazio Abate. Il quotidiano analizza il percorso del classe 2004, capace di ritagliarsi un ruolo centrale anche dopo l'arrivo in estate di profili più orientati al palleggio come Bragança, Mandragora e Fitz-Jim: "Impegnato stasera con la sua Lituania contro il Liechtenstein a caccia della 37ª presenza in nazionale, Gineitis ha dimostrato di saper incidere sia dall'inizio che da subentrato. Dopo aver giocato titolare le prime quattro giornate, il mancino lituano ha risposto presente entrando a gara in corso contro Udinese, Parma, Monza, Como e Lecce (oltre a partire dal 1' a Frosinone), garantendo sempre interdizione, sabotaggio delle linee avversarie e inserimenti offensivi come nell'occasione divorata contro i lariani davanti a Sanchez. Arrivato nel 2022 dalla Spal e lanciato da Juric, con 93 presenze complessive in granata conferma una crescita costante che rende difficile per Abate farne a meno". In taglio basso arriva però un campanello d'allarme dal fronte nazionali in vista della trasferta di sabato sera a Napoli: "Vlasic fermo con la Croazia: problema muscolare. Il numero 10 granata non è stato convocato ieri contro la Repubblica Ceca a causa di un fastidio al bicipite femorale accusato in allenamento sabato, e si attende ora la valutazione dello staff medico del Toro. Ottimismo invece per Rafik Belghali, che oggi svolgerà ancora lavoro personalizzato per smaltire il dolore al ginocchio destro ma domani dovrebbe tornare in gruppo; segnali positivi anche da Rolando Mandragora, in gruppo già da mercoledì".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.