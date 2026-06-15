Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
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"Abate? Giocatore serio e tecnico coraggioso". La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna sull'arrivo in granata di Ignazio Abate attraverso l'intervista a Gianni De Biasi, tecnico che lo ha lanciato in granata. “Ricordo che aveva buone qualità, innanzitutto fisiche. Grande corsa, grande dinamismo e un’impostazione più da giocatore offensivo che difensivo". Gianni De Biasi si è soffermato sull'avventura di Ignazio Abate al Torino nella prima parte della stagione 2008-09. L'ex tecnico granata fu tra i primi a vederlo come terzino di spinta, un ruolo che permise ad Abate di portare a termine una stagione positiva e che poi avrebbe mantenuto per il resto della sua carriera: "Era esplosivo, pur non avendo un fisico incredibile. Aveva una buona resistenza alla velocità. Juve Stabia? Ha costruito una squadra sempre viva, che non mollava mai, che è riuscita a fare un campionato di ottimo livello. Credo che non sia una banalità".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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