"Abate? Giocatore serio e tecnico coraggioso". La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna sull'arrivo in granata di Ignazio Abate attraverso l'intervista a Gianni De Biasi, tecnico che lo ha lanciato in granata. “Ricordo che aveva buone qua­lità, innan­zi­tutto fisi­che. Grande corsa, grande dina­mi­smo e un’impo­sta­zione più da gio­ca­tore offen­sivo che difen­sivo". Gianni De Biasi si è soffermato sull'avventura di Igna­zio Abate al Torino nella prima parte della sta­gione 2008-09. L'ex tecnico granata fu tra i primi a vederlo come ter­zino di spinta, un ruolo che per­mise ad Abate di por­tare a ter­mine una sta­gione posi­tiva e che poi avrebbe man­te­nuto per il resto della sua car­riera: "Era esplo­sivo, pur non avendo un fisico incre­di­bile. Aveva una buona resi­stenza alla velo­cità. Juve Stabia? Ha costruito una squa­dra sem­pre viva, che non mol­lava mai, che è riu­scita a fare un cam­pio­nato di ottimo livello. Credo che non sia una bana­lità".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.