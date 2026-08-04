Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Andrea Novello
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Ci sarete al Filadelfia per l’amichevole contro il Vado? (VIDEO)

La Gazzetta dello Sport si concentra sul reparto che aveva gli occhi puntati: la difesa. L'esame in Inghilterra contro il Burnley può dirsi superato, nonostante i recenti cambiamenti: "Un portiere nuovo (Mascardi), due difensori appena inseriti (Comuzzo e Comert) destinati a recitare un ruolo da protagonisti, pochi reduci dall’ultimo campionato (Paleari, Coco e Ismajli), un paio di giovani di ottime speranze (Pellini e Carrascosa)". La curiosità era tanta e Abate ha scelto di schierare davanti a Paleari la "tripla C", Comuzzo, Comert e Coco nella classica difesa a tre. "A tratti sorprendente è stata la prestazione di Comuzzo, uno degli ultimi arrivati ma apparso già tra i più in forma. Alti e bassi nella prova individuale di Comert, l’altro nuovo acquisto, ma qui c’è da considerare un evidente deficit di condizione. Al centro si è rivisto un Coco apprezzabile come non eravamo più abituati da mesi: pollice alto, serviranno conferme". Nella ripresa Ismajli si è confermato una garanzia, mentre Mascardi ha dimostrato grande sicurezza tra i pali.

La Gazzetta dello Sport

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

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