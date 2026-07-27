L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa gli identikit dei torelli scoperti da Abate, in particolare Luongo e Cacciamani: "Il ritiro ha lanciato i due talenti di scuola granata Alessio scalpita a sinistra, Andrea è la novità in regia". Di Cacciamani già se ne parla da quelle due presenze sul finale di stagione con Vanoli ma adesso fa un "passo oltre" e si iscrive tra quelli che non fanno più parte delle sorprese. Storia diversa per Luongo: "Promosso. Il play era arrivato a Spiazzo con la Primavera, ma dalla prima squadra non è più tornato indietro". Il centrocampista classe 2008 era, infatti in ritiro con la Primavera fino alla chiamata di Abate che voleva un "elemento di qualità" a Pinzolo, una volta arrivato ha subito impressionato e adesso: "La sensazione è che Abate non voglia più privarsi della vera sorpresa di queste due settimane".