"Già in Coppa Italia contro la Carrarese aveva mandato dei segnali. Contro il Milan è arrivata la conferma". Così apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con un focus su Kian Fitz-Jim. L'olandese è stato tra le note positive nella sconfitta all'esordio: "Nella prima parte della gara, in cui gli ospiti hanno mantenuto maggiormente il possesso, l’olandese ha sfoggiato soprattutto le sue doti di sabotatore, andando a contenere e a contrastare l’iniziativa degli avversari". Nella ripresa ha provato a prendere in mano le chiavi del centrocampo granata, creando le occasioni più pericolose come il cross per Coco sul secondo palo o il filtrante alto per la conclusione sopra la traversa di Comuzzo e l'azione di Njie stampata sul palo. "Ci sono state alcune sbavature, - prosegue La Gazzetta dello Sport - inevitabili a inizio stagione specie per un giocatore all’esordio nel campionato italiano, ma comunque è stata una gara di sostanza. Fitz-Jim si candida a essere un punto fermo della mediana granata".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de Gazzetta dello Sport